El arquero de Selección de Francia en la final de Qatar 2022, hoy retirado de dicho puesto, fue entrevistado por el prestigioso medio local Le Parisien. En la charla, uno de los temas centrales fue el partido entre Argentina y Francia el 18 de diciembre en el Lusail Stadium.

El jugador que hoy milita en la MLS hizo un ánalisis individual sobre su actuación aquel día y otro generalizado en relación a la sensación de perder la final de una Copa del Mundo. Respecto a la tanda de penales, confesó: “Durante aquel último partido del Mundial, no paré ni uno, y esas imágenes me persiguieron durante varias semanas, puede que incluso varios meses “.

Pese a no haber llegado con un gran historial sobre los penales, el arquero resaltó que se había preparado para esa ocasión: “Estaba muy concentrado, había estudiado el juego de mis oponentes, pero sabía que, a este nivel, se necesitaba éxito, y no sólo experiencia, trabajo o intuición. Me pasé un buen rato repasando las pelotas que habían rozado mis manos antes de acabar en la red“.

Quien fuera campeón con los Les Bleus en Rusia 2018, habló también de la parte emocional: esa sensación de dolor y tristeza de estar tan cerca del objetivo y verlo esfumarse en segundo: “Repetía el partido en mi cabeza, quería volver a los vestuarios, estar a solas con mi dolor, pero tenía que quedarme para el protocolo, que se hacía cada vez más largo. Fue largo, muy largo”.

Por último en el recorrido, comparó a lo que sucedió en el Lusail Stadium con lo que sucede adentro de un cuadrilátero: ” Fue un partido de locos, durante ochenta minutos fuimos a remolque, y Kylian marcó dos goles en dos minutos, enviándonos a la prórroga. Fue entonces cuando tuvimos un combate de boxeo, en el que nos enfrentamos cara a cara con los argentinos. ¡Estuvimos tan cerca de la victoria! Y quizá también porque sabía que sería la última”