La aventura de Agustín Canapino en Estados Unidos continúa en el GP de la ciudad de Detroit, más precisamente en el trazado callejero que navega las calles de Michigan.

Allí el arrecifeño tuvo sus dos correspondientes ensayos con un ritmo más que interesante, demostrando una vez que su arribo a la categoría el año pasado no fue una simple casualidad. Pero a la hora de demostrar su velocidad a una sola vuelta en tanda de clasificación no solo al Titan, si no que al equipo de Juncos Hollinger Racing le cuesta consolidar buenos resultados. Los mismos están a la vista: 11° en la primera práctica, 5° en la segunda y 18° en la qualy.

CANAPINO CERRÓ UNA BUENA VUELTA, PERO NO LE ALCANZÓ. El argentino bajó su registro respecto a las prácticas, pero terminó noveno en el segundo grupo de clasificación en Detroit y largará en P18. 📺 Mirá la #IndyCar en #StarPlusLA pic.twitter.com/brIBIXAAyM — SportsCenter (@SC_ESPN) June 1, 2024

“En cada carrera tenemos el mismo problema. No sé cuál es, honestamente. No podemos mejorar en clasificación, es lo que es. Voy a largar 18° y trataré de hacer la mejor carrera posible” declaró Canapino a los medios una vez bajado de su monoplaza.

✅️ Largamos P18 mañana después de una Clasificación donde no pudimos mantener el ritmo que traiamos. Mañana unas largas 100 vueltas donde intentaremos sobrevivir y hacer una buena Carrera! pic.twitter.com/Ew9NWrDW27 — Agustín Canapino 🇦🇷 (@AgustinCanapino) June 1, 2024

La Pole Position quedó en manos de Colton Herta al mando de su auto del equipo Andretti. El campeón reinante, Alex Palou largará a su lado en la segunda plaza mientras que Josef Newgarden, el último ganador de las 500 millas de Indianápolis lo hará desde la tercera ubicación. Romain Grosjean, compañero de equipo de Canapino, largará desde la posición 15°.

Para cerrar el fin de semana de la mejor manera posible, el Titán tiene por delante el warm up desde las 10:30 de este domingo y, a partir de las 13:00 será partícipe de la carrera final a 100 giros.