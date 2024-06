La final de la Champions League entre Borussia Dortmund y Real Madrid, con promesa de buen fútbol, arrancó de una manera que nadie de los presentes y televidentes imaginaba. Sin llegar a transcurrir el minuto de juego hubo una invasión al terreno del juego, siendo que se habían invertido millones en cuestiones de seguridad con tal de evitar este tipo de acontecimientos. A fin de cuentas tres hinchas invadieron el terreno del Wembley y el personal de seguridad tuvo mucho trabajo para poder expulsarlos del campo de juego.

¡UN ARRANQUE INSÓLITO! 😳 Segundos de que inició la final de la Champions League, hubo invasión de aficionados a la cancha 😱 Se invirtió millones en la seguridad… 😅💰#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/2mHDA145pU — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 1, 2024

No iban ni 20 segundos de partido cuando se hizo presente el primer invasor, del cual las fuerzas de seguridad ni la propia transmisión oficial se percataron del hecho, ya que tardaron bastante en sacarlo y por normativa tuvieron que pinchar imágenes de los bancos de suplentes y de las hinchadas.

iINSÓLITO! Se metió un hincha al campo de juego y se sacó una selfie con Bellingham… 📺 Mirá la #UCLFinal en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/kbEj6dLZbL — SportsCenter (@SC_ESPN) June 1, 2024

El primero de los tres logró sacarse una foto con Jude Bellingham y Vinícius Júnior, dos emblemas del actual Real Madrid y el segundo fue captado gracias a un video publicado en redes sociales por el periodista argentino Álvaro Nantón en el cual se aprecia al hincha realizar el clásico festejo de Cristiano Ronaldo para terminar siendo tackleado por un seguridad y contenido por Marcel Sabitzer, jugador del Borussia Dortmund.

Un detalle particular y no menor fueron las remeras que utilizaban ambos invasores, lo cual hace suponer y da pie a formular hipótesis de que la invasión no fue casual, sino de un posible plan premeditado: “Mellstroy” era la leyenda que se llegaba a leer en ambas playeras, haciendo referencia a un youtuber ruso sumado también a que tenían escrito kick.com, una plataforma de streaming.