En el marco del juicio oral que se lleva adelante en el Tribunal Oral N°29 de la ciudad de Buenos Aires, contra el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, acusado de abuso y violencia sexual contra su sobrina y ex colaboradora política. Este lunes se llevan a cabo los alegatos por los que la defensa podrá presentar su testimonio.

De este modo, el ex senador kirchnerista señaló en sus primeras palabras: “Es un juicio armado y orquestado, con un móvil económico y político. No tengo dudas, mi idea es presentar la cara para esclarecer todo. Yo no abusé, es una mentira”.

“Lo que me está pasando no se lo deseo ni a mi propio enemigo. Yo defiendo a las víctimas que tienen que ser defendidas, pero hace 5 años que yo estoy sufriendo por todos los medios de comunicación que dicen ´Alperovich violador´”, agregó el político cercano a la ex mandataria Cristina Kirchner.

Fuente: Nexofin