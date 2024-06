‘The Special One‘ llegó para conquistar tierras turcas como entrenador: dirigirá al Fenerbahce. Una infinidad de hinchas fueron a recibirlo con bombos, banderas y bengalas. Luego de abandonar Roma, el técnico de 61 años, llega nuevamente a un equipo de segunda línea y en este caso por fuera de las grandes ligas de Europa.

Tendrá que trabajar y mucho, en una liga que en la actualidad es dominada desde hace años por el Galatasaray de Mauro Icardi. El Fenerbahce lleva 10 años consecutivos sin ganar la liga. Solamente la Copa de Turquía 2023 es el único título que ha obtenido en la última década.

Además tiene como desafío principal meter al equipo a la fase de grupos de la Champions League, ya que en Junio disputará la fase previa de la competeción.

Damas y caballeros, lo que van a ver no tiene desperdicio. Es la presentación de José Mourinho como nuevo DT de Fenerbahçe 🇹🇷. Una clase de cómo motivar. Una clase de liderazgo. Una clase de cómo ganarse a los hinchas. The Special One, ayer, hoy y siempre. pic.twitter.com/QrSobfFFfb

— VarskySports (@VarskySports) June 2, 2024