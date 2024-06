Sergio Romero marcó una época en la Selección Argentina, sobre todo tras su participación en el Mundial de Brasil 2014, donde dio el pase a la final tras atajarle dos penales a Países Bajos en las semifinales. Aún así, el hoy arquero de Boca, no tuvo más oportunidades en el combinado nacional, pero no se rinde y va por una nueva chance.

“Lo sigo pensando el día de hoy con 37 años. Lo sigo pensando el día de hoy. Yo sueño y entreno y trato de hacerlo mejor hoy en día para que a Boca le vaya bien y para volver a la Selección Argentina. Porque yo siempre dije lo mismo: es el lugar que yo siento como mi casa, es un lugar donde yo quiero estar, donde yo quiero acompañar, porque toda la gente que rodea la Selección Argentina yo la conozco y tengo gran relación, me llevo muy bien con todo el mundo y lo siento parte de mi familia, siento que quiero estar con ellos, seguir acompañándolos en el recorrido, al menos hasta que me retire”, declaró el “Chiquito” en una entrevista para Glorias de Selección de Bolavip.

Luego, habló sobre el nivel del “Dibu” Martínez, arquero campeón del mundo: “Argentina encontró a uno de esos arqueros que los tenes que tener y lo tenés que agarrar y decir ‘te vas a quedar acá por mucho tiempo’“. Sin embargo, aclaró: “Al día de hoy no me siento menos que nadie”

Por último, analizó su falta de oportunidades y la relación con el no tener minutos de juego en Europa: “Yo creo que sí. Pero también por ahí es justo que aquel que esté jugando tenga la posibilidad. Es justo porque por más que uno tenga un recorrido en ciertos momentos, el que está en competencia, el que está jugando y está demostrando que está a la altura tiene que tener su chance. Yo creo que lo único que fue, que me pasó, fue eso. Pero si yo me ponía a pensar… Y si tomaba otra decisión, tomaba otro camino, me decía me voy a jugar a otro club, salgo del Manchester United y me voy a otro club y ¿si no me iba bien?”,