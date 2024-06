En medio de los rumores del interés de Boca por el delantero de Huracán, Ignacio Pussetto, el jugador sigue brillando en el Globo y participó en la victoria ante Barracas Central por 2-0 en condición de visitante.

“Estoy muy feliz porque merecíamos el triunfo y estar en la punta, por todo lo que trabajamos”, arrancó Nacho, que marcó el primer tanto del partido y dio una asistencia para el gol de Fertoli, para después pasar al análisis sobre su actualidad con la camiseta del Globo: “Me tocó llegar en un momento muy difícil, no venía jugando y me puse a punto para aportar desde mi lado”.

“Sabía que si venía, iba a tener el cariño de la gente, le agradezco a todos los hinchas. Tomo todo con mucha calma, me dedico a trabajar y uno si hace las cosas bien, todo llega”, respondió sobre su continuidad y el interés de Boca, aunque sigue con el sueño del retorno al futbol europeo.

“Quiero disfrutar estos partidos que estoy jugando porque uno nunca sabe. No sé si me voy porque tengo contrato hasta diciembre. Siempre me enfoco en lo que viene y después veremos”, cerró sobre si seguirá o no en Huracán.