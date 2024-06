En medio del escándalo por la supuesta emisión de facturas apócrifas, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se defendió y afirmó que “ninguna factura es trucha”.

Mientras está en el centro de una investigación a cargo del juez federal Sebastián Casanello, quien allanó el local central del Partido Obrero en busca de la imprenta Rumbos la cual está señalada por ser una de las empresas fantasma entre las que el Polo Obrero camuflaba facturaciones, Belliboni señaló que la AFIP le había dicho “que esa empresa existía”.

“¿Por qué las facturas son truchas? No es verdad. La Administración de Ingresos Públicos a mí me autorizó a comprarle a esa empresa porque antes de hacerlo tengo que preguntar a la AFIP si la empresa es legal, está dentro del convenio que firmé con el Ministerio de Desarrollo Social. A mí la AFIP me dijo que esa empresa existía, que era absolutamente legal“, sostuvo en diálogo con TN.

Fuente: Nexofin