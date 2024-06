Después de las consultas por Adam Bareiro y su futuro, a Néstor Ortigoza le preguntaron por el escándalo interno en San Lorenzo a raíz de los rumores de su pelea con el técnico de la Séptima División.

Orti aseguró en ESPN que no hubo golpes con el entrenador Hernán San Martín: “Quiero que los juveniles tengan respeto. No hubo piñas”.

Sin embargo, la Comisión Directiva del CASLA decidió apartar durante los próximos cinco días al técnico San Martín.

Ortigoza deslizó que una de las razones fueron las dedicatorias al Chipi Barijho, DT de la categoría de Boca: “No quiero que metan a los chicos en una discusión de grandes. No esta bueno que los grandes le peguen a los más chicos y no esta bueno que no vayan al colegio. Tampoco es bueno que hagan un gol y se lo dediquen al coordinador contrario”.

«FUE UNA DISCUSIÓN ACALORADA, PERO NO HUBO PIÑA» En #SportsCenter, Néstor Ortigoza se refirió a su altercado con el entrenador de la 7ma de San Lorenzo, Hernán San Martín, que se dio a conocer públicamente. 📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/gLRMngXNnU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 5, 2024

También hubo un fuerte llamado de atención del ídolo a Marcelo Romano, coordinador de fútbol juvenil, quien según las versiones puso al Ciclón por debajo de Racing: “Trabaje en Racing que es mas grande que San Lorenzo y no pasan estas cosas”.

“No está bueno involucrar a los chicos en una discusión de grandes. El que no es receptivo se tiene que correr. Estamos cuartos en la tabla general de categorías”, dijo Ortigoza, el responsable de todo el fútbol en San Lorenzo.

En el medio de la guerra civil en Boedo, desde Brasil aprovechan para tentar a los mejores jugadores del plantel profesional del Pipi Romagonoli. Bareiro y Giay pueden irse al Brasileirã0…