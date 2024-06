El Palmeiras de Brasil viene a la carga por el defensor central de Boca. En las últimas horas, parte de la prensa brasilera, dió a conocer el rumor.

El nacido en Junín lleva casi 60 días sin sumar minutos con el plantel profesional del xeneize, desde aquel partido frente a Godoy Cruz por la última fecha de la Copa de la Liga.

En aquel momento el club le comunicó que si no aceptaba la renovación no jugaba más, y desde entonces, no volvió a concentrar. Aún habiendo estado en un situación extrema -múltiples defensores lesionados- en el comienzo de la Liga Profesional cuando en la segunda fecha la defensa central fue comandada por juveniles con poco rodaje.

El contrato de Valentini vence a fin de año. El verdao estaría dispuesto a resarcir económicamente una parte del pase en este mercado de pases para poder llevarse al jugador.

De esta manera Boca recibiría un porcentaje por el traspaso, antes que en diciembre se vaya libre y no deje ingresos en las arcas del club. Algo similar paso con Marcelo Chelo Weigandt antes de irse al Inter de Miami. Aunque finalmente el lateral derecho puso el gancho y después sí se fue a préstamo.

Al Inter de Milán y la Fiorentina de Italia, ahora se sumó el Palmeiras en el pelotón de equipos que tienen en el radar al jugador de 23 años.