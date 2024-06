Rúben Magnano, mentor que dió inicio a la Generación Dorada con la obtención Medalla de Oro en Básquet en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, anuncio su retiro de la canchas.

El propio entrenador fue quién comunicó la noticia en el medio de SuperDeporRadio de Santa Fe, luego de abandonar la dirección técnica de la Selección de Uruguay de Básquet en febrero de 2023.

“No dirijo más. No sé si me tendré que morder la lengua, he colgado los botines” fue lo primero que dijo el cordobés con respecto a su actualidad. Y agregó: “No me he tomado el tiempo de pensar que cosa hoy es seductora para mi. Aparte porque estoy viviendo una parte de mi vida que no pretendo tener distracciones -en el buen sentido- que me saquen el tiempo. Hoy no es negociable y sé que si dirijo voy a tener que sacar ese tiempo. Entonces es un poco por eso esa decisión. Me retroalimento con cosas de básquetbol”

“¡HEMOS LLORADO JUNTOS, HOMBRE! ¡ESO NO ES POCA COSA! 💔🥹” Me dice Rubén Magnano, a pocos segundos de finalizar la entrevista. Próximamente en @SuperDeporRadio, el diálogo con el entrenador medalla de oro en Grecia 2004. ¿Lo vieron llorar a Magnano alguna vez? Aquí lo verán. pic.twitter.com/uHbp5iZMla — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) June 1, 2024

Su larga carrera comenzó en su Córdoba natal en 1990, y se mantuvo durante 34 años consecutivos. Pese a tener un curriculum puramente internacional, en Argentina dirigió a la Selección y a Boca Juniors, tras su inicios en la docta.

Su máxima obtención, es sin dudas, el hito histórico también para el deporte nacional: presea de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 luego de vencer al Dream Team de Estados Unidos en semifinales.

Con respecto a esa medalla y la histórica victoria a USA, respondió: “Cualquier conversación o diálogo caemos siempre en el básquet. Siempre va a estar presente. La felicidad no pasa solo por un logro ni por una medalla obtenida o reconocimiento. Ser feliz es sentirse bien con uno mismo porque en esencia es lo que nos sirve, estar tranquilos