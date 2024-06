Con los Juegos Olímpicos París 2024 a la vuelta de la esquina, Javier Mascherano dio a conocer en los últimos días la lista de la Selección Sub 23, a la cual aún faltaría sumarle los 3 mayores de 23 años que pueden viajar, por ahora los candidatos más firmes son Emiliano Martínez, Nicolas Otamendi y Julián Álvarez.

Dentro de la lista hay cuatro jugadores de Boca que debían presentarse en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza el día posterior al encuentro con Platense en Vicente López, que son Leandro Brey, Cristian Medina, Kevin Zenon y Ezequiel Fernández que es justamente donde todos los focos del escenario están posados. El “Equi” fue reemplazado en el entretiempo frente al Calamar acusando de una molestia y luego fue desafectado. Se especuló con un desgarro y que por ende era baja para viajar a Francia.

La situación del volante dio un giro de 180° cuando se presentó en Boca Predio para el entrenamiento, antes, fue revisado por los médicos xeneizes que lo mandaron a hacer estudios y no salió ninguna lesión. Sólo que arrastraba una fatiga muscular en su aductor. Las dudas surgieron: ¿Estaba o no lesionado? ¿No quería viajar a París para quedarse en Boca? La única realidad es que desde el cuerpo técnico de Mascherano no quisieron arriesgarlo a que sufriera una lesión mayor, puesto a que el Equi es casi un titular indiscutido dentro del 11 de Masche. El mediocampista fue una de las figuras en el Preolímpico disputado en Venezuela con la Selección y por eso la decisión de Mascherano estuvo relacionada con no forzar a su volante titular en los amistosos con Paraguay y quizás perderlo por una lesión mayor.

ÚLTIMO MOMENTO: NO HAY LESIÓN| Equi #Fernández fue desafectado de la Selección por una lesión. #Boca le hizo estudios y NO ENCONTRARON NINGUNA LESIÓN. 🔜 La semana que viene evaluarán si se puede sumar al grupo pensando en Velez. Vía @ESPNArgentina pic.twitter.com/RYbltwgP9U — Boca Info (@Labocatw) June 6, 2024

Ahora la pregunta del millón: ¿El Equi jugará contra Vélez?

El plantel comandado por Diego Martínez se propuso cerrar esta parte del año con dos victorias ante Vélez y Almirante Brown (Copa Argentina) antes del parate por la Copa América. El Equi podría estar en condiciones para el enfrentamiento del viernes 14, ante el Fortín, en la Bombonera ya al estar confirmado que no arrastra lesión podría ser de la partida inicial.

Por el otro lado de la moneda Leandro Brey, Cristian Medina y Kevin Zenón continúan entrenando con la Selección Sub 23 de cara a los amistosos contra la selección de Paraguay, pero una vez finalizados serán liberados y podrán estar a disposición de Boca para el partido contra Vélez en la Bombonera