A la Selección de Bolivia no le sobra nada para competir ante sus pares de Sudamérica y por eso tenía la idea de llevar a una de sus jóvenes promesas a la Copa América de Estados Unidos 2024, pero no podrá hacerlo por un insólito motivo.

El desafortunado es el niño de 16 años, Moisés Paniagua, quien no obtuvo la autorización de sus padres/tutores para poder entrar en los Estados Unidos y la Federación Boliviana de Fútbol no pudo completar los trámites para el visado.

“La Federación Boliviana de Fútbol aclara que el jugador Moisés Paniagua no formara parte de la delegación que disputará los amistosos internacionales y de Copa América debido a que, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América. La FBF y el Cuerpo Técnico lamentan no contar con este joven talento nacional en este importante torneo continental”, fue el comunicado de la FBF.

El seleccionado que dirige Antonio Zago está noveno en la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con tres puntos -victoria como local 3-0 ante Perú en noviembre-. Los Incas son los últimos con apenas dos unidades.

¿Contra quién jugará Bolivia? Integrará el Grupo C junto con Panamá, el anfitrión del certamen y Uruguay, el candidato a quedarse con el primer lugar.