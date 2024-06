El Borussia Dortmund anunció que Edin Terzic dejará su cargo como director técnico del club, pese a sus grandes resultados, entre los cuales destaca alcanzar la final de la Champions League este mismo año.

“Edin Terzic deja el Borussia Dortmund. El entrenador, que ganó la Copa con el BVB en 2021, fue subcampeón del campeonato en 2023 y alcanzó la final de la Champions League en 2024, ha pedido al BVB terminar su contrato con efecto inmediato. El Borussia Dortmund ha aceptado la petición tras un debate conjunto”, decía el comunicado.

La noticia llegó luego de que el defensor central, Mats Hummels, anunciara que si el técnico continuaba en el club, el no iba a renovar su contrato con la institución.

Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.

The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.

Borussia Dortmund agreed to the request… pic.twitter.com/WU3gV6s5VM

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 13, 2024