Rafael Nadal hizo un fuerte anuncio respecto a su carrera profesional en la que será su última temporada, según dicen propios y extraños por lo bajo: el tenista español de 38 años no jugará Wimbledon.

Si bien es una baja importante para el balear no estar en la Catedral del Tenis y en el tercer Grand Slam del año, torneo que ganó en dos oportunidades en 2008 y 2010, su principal objetivo hoy por hoy son los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Ayer se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos de verano en París, mis últimos Juegos Olímpicos”, fue el comienzo del mensaje de Nadal en su cuenta de X. La cita olímpica en la capital francesa será desde el 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto.

Y siguió explicando su faltazo en la hierba: “Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que extrañaré jugar el Campeonato de Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los fanáticos británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos”.

Ayer miércoles se dio a conocer que Nadal fue convocado por el seleccionador David Ferrer para los JJ.OO y hará dupla en dobles con Carlos Alcaraz, el flamante campeón de Roland Garros. Ambos se unirán a la delegación española, que también incluirá a Pablo Carreño Busta, Alejandro Davidovich Fokina y Marcel Granollers.

During my post match press conference at Roland Garros I was asked about my summer calendar and since then I have been practicing on clay. It was announced yesterday that I will play at the summer Olympics in Paris, my last Olympics.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 13, 2024