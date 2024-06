Horas atrás mencionó que la derrota de River Plate por 2-0 frente a Deportivo Riestra pareció impactar de forma muy negativa en la institución de Núñez, al punto de que se observaron panfletos con un claro mensaje en las inmediaciones del Estadio Monumental.

En las últimas horas se viralizaron las palabras del periodista Atilio Costa Febre a través de su canal de YouTube. En pleno relato, envió un mensaje directo para el entrenador del Millonario: “Demichelis nadie te quiere echar, todos en River te generan el mejor ambiente de laburo. Dale herramientas a los jugadores para que entiendan cómo se juega de visitante y se metan en el barro”.

En la misma línea, profundizó: “¡Qué juegue a lo macho de visitante, carajo!”. Hacía años que no me enojaba con un equipo de River como me estoy enojando contra Riestra, con todo el respeto, que tiene una canchita. Un desastre River cuando juega de visitante, metete en el barro y levantá la guardia Demichelis.

costa febre en la transmisión del partido de hoy dijo las palabras exactas sobre éste River sumamente cagón pic.twitter.com/eflqIvEUTR — rp (@_facunndo_) June 13, 2024

Por último, reflexionó: “Nadie te quiere echar pero sí te tenemos que marcar un sinfín de errores porque nos vamos a quedar afuera de la Copa Libertadores apenas arranquen los octavos de final. Primero vamos de visitantes y no creas que cualquier resultado después se levanta de local”

En este sentido, cabe destacar que River concluyó su actividad en esta primera etapa del año y aprovechará el receso para enfocarse en el mercado de pases. Una vez se reanude la actividad, se enfrentará con Talleres el 14 de agosto en el Mario Alberto Kempes y el 21 del mismo mes en el Monumental, por los octavos de final de la Libertadores.