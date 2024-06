Según cuenta el medio Dario La Capital, a un grupo de personas con discapacidad se le ocurrió comenzar un proyecto radial. En la primera entrevista del ciclo se propusieron entrevistar nada más que a Miguel Ángel Russo.

Muy generoso, Russo aceptó la entrevista, en la cual se lo pudo ver al borde de las lágrimas hablando de su lucha. El entrenador de Rosario Central fue diagnosticado con cancér de próstata en 2017 cuando dirigía Millonarios.

Sesiones de quimioterapia y una opreación lo dejaron afuera de las canchas por un tiempo antes que le den el alta. Luego regreso al banco de Millonarios, dirigió a Boca y en la actualidad lo hace en el canaya.

A corazón abierto y a sus 68 años, Miguel Ángel Russo confesó: “A mi me toca lucharla en privado, no me gusta todo el ruido. Mi cabeza se dispara atrás de una pelota”, dijo el entrenador que lidia con una dura enfermedad y que el fútbol y su familia son sus principales pilares.

LA EMOCIÓN DE MIGUEL 🥹#Central Russo ( en #InclusivamenteRadio) dialogó con personas con discapacidad que van a comenzar un programa de radio: 💭»A mi me toca lucharla en privado, no me gusta todo el ruido. Mi cabeza se dispara detrás de una pelota». Conmovedor. ¡Fuerza! pic.twitter.com/3KLmnWAb6e — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) June 14, 2024

Hace unos días atrás en la antesala de un partido de Copa Libertadores, Russo habló de forma pública sobre su salud y relató: “El deseo es vivir todos los días que Dios te da en la vida, vivir plenamente. Que los míos, todos los que quiero, tengan salud y estén bien. Mi enfermedad requiere siempre atención, no la podés descuidar”.