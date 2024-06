La nueva estrella del Real Madrid, Mbappé, realizó declaraciones que generaron repercusiones por todos lados. Un día después de firmar con la casablanca, en un entrevista realizada de cara a la Eurocopa, el ex PSG senteció: “Siempre lo he sentido de la misma manera. Es una competición realmente muy complicada. Para mí la Euro es más difícil que la Copa del Mundo, a pesar de que hay mucha más presión en un Mundial”.

Esas declaraciones trajeron cola. Desde el otro lado del continente, el ex compañero de Kylian, Lionel Messi, se refirió al tema en una entrevista que le realizaron en ESPN Argentina: “Obviamente la Eurocopa es importantísima, pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, a Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil, ¿no?. En el Mundial están los mejores. Están todos los campeones del mundo generalmente y creo que por algo todos quieren ser campeón del mundo”.

En las últimas horas quien salió a cruzar las palabras del francés, fue Luka Modric: nuevo compañero de equipo en el Real Madrid de no surgir imponderables con el croata.

Al capitán de la Selección de Croacia le preguntaron por lo mismo: ¿qué es más difícil la Euro o la Copa del Mundo?. El experimentando furbolista respondió: “No me gusta comparar. La Eurocopa son partidos con selecciones de Europa, pero en el Mundial tienes a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y equipos de otros continentes. A mí no me gusta comparar, pero para mí el Mundial es más difícil porque juega todo el mundo, con selecciones de todo el mundo”.

Además en la entrevista que le cedió a ESPN Argentina, agredeció el regalo de una camiseta de Maradona que le hicieron, a quien llenó de elogios: “Esto es especial. Es un placer, es una alegría tener esta camiseta. Diego es el más grande y de verdad me emocionaste. No sé qué puedo darte a vos, mi camiseta después del partido mañana si querés”.