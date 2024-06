La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) se encarga de defender los derechos de los futbolistas a nivel internacional. En esta oportunidad, el sindicato comunicó que inició acciones legales contra la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El conflicto en puerta se debe al nuevo formato del Mundial de Clubes que propone el ente rector del fútbol a nivel global, junto a su respectivo calendario. Desde el sindicato argumentan que el nuevo calendario perjudica a los futbolistas, ya que atenta de forma directa contra su descanso necesario.

#FIFPRO Europe member unions have today submitted a legal claim against FIFA, challenging the legality of FIFA’s decisions to unilaterally set the International Match Calendar and, in particular, the decision to create and schedule the FIFA Club World Cup 2025.@UNFP | @PFA

— FIFPRO (@FIFPRO) June 13, 2024