El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó duramente al juez Sebastián Casanello por su reciente intimación al Ministerio de Capital Humano para que presente un nuevo plan de distribución de alimentos. Francos declaró que el pedido del magistrado es “ilógico y se está metiendo en otro poder del Estado”, en una entrevista con radio Mitre.

Francos acusó a Casanello de actuar con una rapidez inusitada en comparación con su historial judicial, señalando que el juez solía ser apodado “tortuga” por su demora en otras causas. “Lo de Casanello es absolutamente ilógico, no tiene ninguna fundamentación. Me da la sensación de que está acelerando más de lo normal algunas causas”, sostuvo el funcionario.

La crítica surge después de que Casanello considerara “insuficiente” el operativo del Ministerio de Capital Humano para distribuir los alimentos retenidos en galpones. El juez otorgó al Gobierno un plazo de 72 horas para presentar una nueva propuesta o, alternativamente, que un funcionario competente se presente en el juzgado para explicar el plan de distribución.

Francos argumentó que la Justicia no tiene atribuciones para intervenir en la distribución de alimentos y que tales acciones son inconstitucionales. “Es como si el Ejecutivo se metiera a tratar de dictar una sentencia. No corresponde y es inconstitucional”, afirmó. “Me molesta cuando los jueces quieren hacer política en temas en los que no tienen atribuciones ni méritos para hacerlo”, agregó.

Fuente: Nexofin