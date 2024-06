El ingenio argentino para combinar hits musicales y adaptarlos para cantar en la cancha es innegable. Ejemplos sobran, el más reciente “Ahora nos volvimo’ a ilusionar” de La Mosca, reversionado para ser el tema más cantado durante finales de 2022 y casi todo 2023. Y justamente hablando de ilusión, esta se renueva ahora, con la Copa América a la vuelta de la esquina los jugadores de la Selección cantaron un nuevo hit que buscará ser replicado en las tribunas.

Rodrigo De Paul compartió un rato de la intimidad del vuelo de la selección tras golear a Guatemala en donde todos juntos corean una canción de Callejeros reversionada para la Scaloneta y para Lionel Messi.

Al ritmo del tema “imposible”, la letra fue modificada para apelar a la mística argentina para ganar otro título, en la que si lírica incluye guiños a Diego Maradona, ex combatientes de Malvinas y al eterno capitán Leo Messi. “Ganar otra copa con Leo es lo que imagino. Para traer la gloria a Argentina desde Estados Unidos y demostrarles a todos lo que es ser argentino.”

“Y que los yankees no pueden creer, cómo Argentina 30 años después tenga la revancha que le deben al 10, las otras hinchadas del mundo nunca van a entender. No importa donde juegue Argentina voy a estar a tu lado. Dejando cualquier cosa de lado por la Selección. No importa lo que diga la FIFA. Lo que digan los diarios los pibes de Malvinas en el cielo quieren vernos campeón” dice la letra de la cancion reversionada.

Acompañado con el hashtag “#TodosJuntos” De Paul subió el video a su cuenta de Instagram.