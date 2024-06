No necesita presentación: Ronaldinho, aquel que nos supo deleitar con su “jogo bonito” y que, en cierta manera, fue el guía de Messi en sus primeros años en el FC Barcelona, fue muy crítico con la selección actual de su país. De hecho, tomó la decisión de no apoyar a Brasil durante la Copa América. No va a mirar los partidos. No viajará a Estados Unidos. No va a celebrar los triunfos. El astro brasieño fue lapidario con el elenco comandado por Dorival Jr.

“No pienso ir a ningún partido en la Copa América. Está faltando todo en el equipo. Falta garra, falta alegría, falta jugar bien. Voy a abandonar a Brasil”, sentenció Dinho en una entrevista con el canal Cartoloucos, y como era de esperarse, no pasó demasiado tiempo para que sus declaraciones armaran un escándalo en Brasil

💣🇧🇷 DURÍSIMO mensaje de Ronaldinho contra la Selección de Brasil. “Es quizás uno de los peores equipos de los últimos años, no tiene líderes respetables. Falta de amor por la camiseta, falta de agallas y lo más importante de todo: falta el fútbol. No veré ningún partido de… pic.twqitter.com/YpRTdLyBPs — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 15, 2024

El comunicado de Ronaldinho a través de Instagram

El ¿Mal? presente de Brasil

Ronaldinho es una leyenda en el fútbol brasilero. Una más de las tantas que tuvo el país paulista que forjaron una etapa dorada para la verdeamarela a finales de la década de 1990 y comienzos de los años 2000. Por eso el peso de su palabra. A pesar de eso, francamente la realidad de Brasil no es tan mala como aparenta definirla Dinho. Si bien el empate 1-1 ante Estados Unidos dejó interrogantes que resolver, la verdeamarela es candidata a ser campeona en suelo norteamericano. Previamente, Brasil le ganó a México por 3-2 con un gol sobre la hora de Endrick, aunque hay que reconocer que jugaron con más suplentes de titulares intentando preservar a aquellos futbolistas que llegan con buen presente al certamen como Vinícius, Rodrygo, Paquetá, entre otros. Lo cierto es que nunca se la puede dar por muerta a una selección histórica como lo es Brasil, que tiene la chapa de candidata y debutará frente a Costa Rica, el lunes 24 de junio.