En el triunfo de la Selección de Italia por 2 a 1 contra Albania por el partido correspondiente al Grupo B de la Eurocopa 2024, el delantero Mateo Retegui vivió un momento especial, ya que debutó oficialmente con la camiseta de la Azzurra en este certamen, al ingresar por Gianluca Scamacca a falta de 10 minutos para el fin del encuentro.

Luego de este estreno en el torneo continental, el futbolista con pasado en Tigre habló con el medio italiano La Gazzetta Dello Sport, en donde habló sobre su adaptación a Italia y confesó que a pesar de haber nacido y vivido toda su vida en Argentina, se siente como un italiano más.

“Mateo Retegui” Porque dijo que se siente italiano: “Cuando vengo acá estoy en mi verdadera casa”. pic.twitter.com/ZARr0Vr9jz — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 16, 2024

“Yo me siento italiano. Por más que yo he vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Mi abuelo, mi abuela, viven todos en Argentina y vuelvo porque ellos son mayores y quiero ir de visita”, comenzó el delantero con sus dichos, contento por la decisión que tomó.

Por otro lado, se refirió a lo que fue su debut con la Azzurra, en la que le marcó un gol a Inglaterra: “Cuando jugamos en el Diego Armando Maradona contra Inglaterra, perdimos 2 a 1 pero marqué un gol en mi primer partido. No fue como lo soñé, porque lo que yo quiero es ganar siempre y con esta camiseta no se puede perder, pero fue hermoso”.