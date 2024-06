La incertidumbre reina en la carrera de Stéfanos Tsitsipás: aún no puede dar el paso adelante en los majors, sus idas y vueltas en la relación con Paula Badosa, la baja en el ranking y ahora el portazo en su equipo.

Christos Fiotakis, preparador físico del tenista, renunció en los últimos días después de la caída en cuartos de final de Roland Garros ante Carlos Alcaraz a la postre campeón.

El hombre hizo públicas las razones en el medio griego SDNA de una manera crítica: “Espero que en algún momento comprenda que lo que le estoy diciendo es correcto y que suba a lo más alto del podio. No estoy contento con la ética de trabajo de Stéfanos. Más allá de eso, hay cosas que escapan a mi control. El ambiente de equipo no coincide con mi energía y lamentablemente tenemos otras prioridades”.

A principios de junio la ATP actualizó su ranking tras el Abierto de Francia y Tsitsipás salió del Top 10. El griego arrancará el semestre de hierba y se presentará en Halle (ATP 500 de Alemania) con miras a Wimbledon.

Fiotakis no tuvo compasión en sus palabras con Tsitsipás: “Por ahora, no creo que su objetivo final sea jugar tenis, llegar a lo más alto del ranking o ganar torneos de Grand Slam. Por eso no puedo viajar durante siete meses seguidos, con sólo 25 días en casa, cuando las metas no son altas y viajo sólo por viajar”.

La temporada pasada, buscando un giro en su carrera, Tsitsipás rompió con su coach, su excéntrico padre Apostolos, y se puso bajo las órdenes de Mark Philippoussis. Sin embargo, este año dio marcha atrás y volvió con su progenitor.