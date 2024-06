El subcampeón del mundo tuvo su debut en uno de los grupos más difíciles de toda la Eurocopa 2024. Tras la victoria de Países Bajos sobre Polonia, Francia hizo lo propio y se impuso por la mínima ante Austria en el ESPRIT arena de Alemania con un gol en contra de de Wober.

No obstante todos los focos estuvieron puestos en la actuación del flamante jugador del Real Madrid: Kylian Mbappé. La figura del equipo se presentaba luego de haber alzado la voz en conferencia contra la ultraderecha francesa. Lo cierto es que el ex PSG tuvo una floja actuación y erró un mano a mano impropio de un jugador de su magnitud. Para colmo debió abandonar el campo de juego por un duro golpe en el rostro.

Mbappe: «Euros is harder than the World Cup.»

Also Mbappe: pic.twitter.com/Nti1bzWCdv

