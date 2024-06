Edinson Cavani continúa con su gran racha goleadora en Boca y se anotó uno más para el triunfo 2-1 sobre Almirante Brown que valió la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, en el encuentro disputado en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza que fue el último para el Xeneize previo al receso por la disputa de la Copa América.

Apenas finalizado el encuentro, Lautaro Elías se acercó tímidamente a Cavani para pedirle su camiseta y este accedió de inmediato. Después de sacársela para hacer la entrega, le pidió al juvenil la suya, pero este le comentó que había sido su debut, evidenciando su intención de conservarla. El uruguayo le sonrió, le dio un abrazo y lo despidió con el souvenir azul y oro.

🏹 Simplemente EDINSON CAVANI 💙💛💙 pic.twitter.com/K67eqcZT5z — Boca Net (@bocanet12) June 20, 2024

Elías ingresó a los 84 minutos en lugar de Santiago Pomero Vera, se quedó con un recuerdo invaluable de su primer partido en Primera. “Estuvimos hablando, me dio unos consejos. La verdad, muy humilde. Me dio la camiseta y me pidió la mía. Le dije que la mía era para mi mamá y mi papá porque debutaba. Lo entendió. La verdad, muy humilde. Es una buena persona”, le contó este jueves el juvenil a TyC Sports.