Louay Nazer, presidente de Al Ittihad, confirmó que Marcelo Gallardo fue despedido por el club en razón de una serie de errores que cometió en ejercicio del rol de entrenador, especialmente el que provocó un conflicto con la máxima estrella del equipo: Karim Benzema.

“La temporada pasada, Gallardo cometió errores importantes al pedir la destitución de Karim Benzema. Esto es completamente inaceptable para el proyecto Al-Ittihad. He pedido al departamento jurídico que estudie esta cuestión y se tomarán las medidas necesarias”, manifestó el máximo mandatario en rueda de prensa.

El presidente de Al Ittihad, Nazer, confirmó la salida del ex DT de River Marcelo Gallardo como entrenador. «Gallardo cometió errores importantes al pedir la destitución de Benzema, lo cual es inaceptable. Es una parte esencial del proyecto de Arabia Saudí y del club».

Si bien la confirmación de la destitución del ex entrenador de River es reciente, la decisión estaba tomada hace tiempo y se dilató, según la prensa árabe, por tener que pagar el club una suma cercana a los 30 millones de dólares para disolver el vínculo con todo el cuerpo técnico, que se había firmado hasta junio de 2025.

El directivo, continuando con esta línea, recalcó que el ex ganador del Balón de Oro y estrella del Real Madrid es una parte fundamental para la institución y negó que pueda emigrar a otra institución: “No puede irse al Al Hilal, el entrenador Gallardo fue en contra de muchas de nuestras indicaciones, y tenía exigencias inaceptables como la marcha del jugador Karim Benzema, que es una parte esencial de nuestro proyecto deportivo. Benzema, como ya he dicho, no se irá del Al Ittihad y seguirá con nosotros”.