Parece no tener fin. Primero con la salida de Marcelo Weigandt, luego con la lesión de Lucas Blondel y ahora se le suma Luis Advincula. El 4 en Boca no deja de preocupar a Diego Martínez de cara a lo que resta de temporada, es más, casi que sin opciones, salvo que incorpore en este mercado de pases, que seria lo mas lógico y probable, Jorge Figal tendría que oficiar de esa posición, que no es desconocida, pero tampoco es donde el ex Independiente se sienta más cómodo.

Ayer en el encuentro de Perú contra Chile, más precisamente a los 33 minutos del primer tiempo, Advíncula se dejó caer y debió ser reemplazado por Marcos López, que ingresó en su lugar y el jugador xeneize le dejó la cinta de capitán a Carlos Zambrano, otro futbolista peruano con pasado en Boca. Si hay que llevar algo de tranquilidad es que al Rayo se lo vio salir por sus propios medios, con dificultad para caminar.

“¿Es el tendón de Aquiles?”, le preguntaron al lateral peruano, – “Tendón de Aquiles”, confirmó el capitán de la selección. ¿Y ahora, cómo sigue esto? Este sábado le realizarán estudios y definirán si el Rayo puede seguir en la competencia. Se estima que será baja para la fase de grupos, pero algunos son más profundos y aseguran que ya queda descartado para lo que resta del certamen.

Luís Advíncula sale de la concentración de Perú rumbo a una clínica para realizarse estudios por su dolencia en el Tendón de Aquiles. Mucha preocupación.

Advíncula no solo es pieza clave en Boca, si no en su selección. Si bien no se rompió el tendón, la salida del rayo es más una precaución, una alarma, un signo de que el mismo decidió cuidarse ante una lesión que podría marginarlo de las canchas como mínimo 8 meses. Habrá que ver si Advíncula está en condiciones de volver a jugar en la fase de grupos, pero para eso es importante conocer los resultados que se hará en las próximas horas

Jorge Fossati, DT de Perú confirmó que el dolor de Luís Advíncula es en el TENDÓN DE AQUILES y el terreno de juego pudo ser el que generó la lesión.

“Lamentablemente fue un dolor y esperemos que sea sólo un dolor en una zona que es inaguantable el dolor, que es el tendón de Aquiles, y le vino de la nada”, argumentó Jorge Fossati, entrenador uruguayo de la selección de Perú, que en un futuro inmediato choca con Canadá el martes 25 y posteriormente cierra la fase de grupos con Argentina el sábado 29, en el Hard Rock Stadium de Miami.