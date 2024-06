Ni Messi salvó a Marcelo Tinelli. 2.9 fue el pico de rating que generó el reconocido presentador de televisión en lo que muchos especulan que sería su último disparo en la pantalla chica, y de ser así, le salió el tiro por la culata.

El pasado martes 18 de junio a las 21.30 se estrenaba el primer programa del nuevo ciclo del ex presidente de San Lorenzo: “Primos de América”, un programa que, junto a su primo el Tirri, estaba pensado en poder cubrir y mostrar la Copa América por fuera de los partidos, tribunas, hinchas, las ciudades, etc, en lo que marcaría un nuevo ciclo en la televisión para Tinelli, pero su caída parece no tener fin. 2.9 puntos promedio en su primera aparición y con la entrevista hacia el astro rosarino incluida. Ya luego sin el atractivo de Messi, la medición bajó hasta 1.6 puntos y llego a tener el piso de 0.9 puntos. Signos de una muestra clara que el producto televisivo no iría a buen puerto, hasta que el Jueves 20 por la noche comunicaron que levantaban el programa de la grilla debido a que no se consiguieron los derechos de Conmebol. ¿Tema de derechos o decisión de rating?

[AHORA] América TV levantó el programa de Tinelli en la Copa América: salió al aire dos veces y no llegó al punto de rating. https://t.co/3uw0dVANYN pic.twitter.com/vRG5jwKG5X — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 21, 2024

Lejos de los 20 puntos, incluso muchas veces más de 30, que generaba cómodo Showmatch en la década de 2010, el cara a cara Tinelli-Messi se queda con el premio consuelo de ser el segundo programa más visto del Canal América: solamente detrás de los 3,3 puntos promedio de Los Ángeles de la Mañana.

Tal como lo anticipó Marina Calabró en su columna de espectáculos en el programa radial de Lanata sin filtro, por Radio Mitre, el programa fue levantado del aire sosteniendo que el principal argumento fue el rating, omitiendo el tema derechos de la Conmebol: “Levantaron a Marce. No funcionó, la gente huyó en estampida”, dijo Calabró y según la periodista el programa fue un despropósito y recomendó a Marcelo cuidar su carrera. “Ya no alcanza con la estelaridad de pararse delante de la cámara y decir: ‘Soy Tinelli’. En la televisión, el contenido es el rey. Èl no puede pegarse este tiro en los pies”, opinó y cerró comentando que el bajo rating se debía “a una gran carencia de ideas de Marcelo Tinelli y su equipo”.

Sin embargo si analizamos los números digitales, en YouTube la entrevista Messi-Tinelli superó las 120.000 visualizaciones destacando el momento donde el conductor le enseña su tatuaje homenaje al 10 y que, comparando con sus flojos números televisivos, resulta una buena cifra, aun así, esto fue solo para la entrevista con el capitán de la selección. El programa completo no superó las 4.000 visitas.