Fue un largo tira y afloje entre San Lorenzo y River en el marco de la negociaciones por el pase de Adam Bareiro a la institución de Nuñez y cuando todo parecía ser un acuerdo a celebrar y que el futbolista paraguayo armaba sus valijas, un llamado telefónico puso en pausa todos los trámites. El Ciclón recibió una oferta formal del AEK Athenas de Grecia por el pase de Adam Bareiro.

El equipo dirigido por Matías Almeyda, ex River y el DT que le dio el ascenso en 2012, realizó el típico contacto inicial entre clubes para conocer las condiciones y que es lo que pedía San Lorenzo para hacerse con los servicios del goleador azulgrana. Pero según Fabrizio Romano, respetable periodista italiano, con fuentes de información excelentes, redactó en un tweet que no fue solamente un contacto, si no que el conjunto griego elevó una oferta formal.

🟡⚫️🇵🇾 Excl: AEK Athens have sent bid for Adam Bareiro to San Lorenzo, proposal worth €4.5m for Paraguay striker. Contract being discussed for the next four years. pic.twitter.com/naRZuCY48G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2024

$4.500.000 de Euros y un contrato por cuatro años sobre la mesa del despacho de Marcelo Moretti que supera los US$ 3.500.000 ofrecidos por Brito y River. Sin embargo, aunque en principio lo pareciera, no todo está perdido para el millonario, ya que la oferta de los griegos no contempla la deuda de la que se haría cargo el elenco de Núñez que tiene Banfield con Necaxa, cediendo el pase de José Paradela al conjunto del sur y permitiendo que Leandro Romagnoli, DT del Ciclón, pueda tener en el corto lapso al reemplazo de Bareiro, que sería justamente Milton Giménez, delantero del taladro, tras desembolsar US$ 1.000.000 obtenidos por la venta del paraguayo.

En River lo saben: deben cerrar el acuerdo cuanto antes con el Ciclón, porque si Bareiro, que se encuentra con Paraguay para disputar la Copa América, tiene buenas actuaciones, será un jugador buscado en los próximos mercado de pases. Las negociaciones están avanzadas, pero el acecho de otros competidores está. La firma que ponga fin a esta novela deberá ser pronto, antes que sea tarde para el millonario.