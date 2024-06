En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección Argentina derrotó a Canadá por 2-0 gracias a los tantos de Lautaro Martínez y Julián Álvarez y rompieron el “maleficio” de los debuts en la era Scaloni. Sin embargo, el hecho destacado post partido fue que Jesse Marsch, DT del país vecino del anfitrión, habló de diversos temas en conferencia de prensa, entre lo que se destaca una autocrítica y elogios al 10 argentino, pero lo más destacado fue que pidió una sanción a la selección.

Frente a las cámaras y los micrófonos, Marsch criticó una jugada en la que todo Canadá pidió penal por una posible falta de Lisandro Martínez sobre Jacob Shaffelburg en el minuto 70. El árbitro Jesús Valenzuela no cobró nada y el VAR determinó que la falta fue fuera del área. El DT no dudó en ocultar su frustración y declaró que: “Fue falta, eso está claro. Si fue dentro o fuera del área es discutible, pero fue falta. El árbitro no la cobró porque temía que fuera penal”. Además Marsch no pasó por alto la demora de la Scaloneta al salir a jugar el ST. 21 fueron los minutos que pasaron desde el final de la primera parte al inicio del complemento: “Sabía que estaban viendo videos y analizando cómo jugar contra nosotros. Los árbitros deberían manejar mejor eso. Si nosotros llegáramos tarde, seríamos multados. Argentina debería ser multada. ¿Lo escribieron?”.

Aunque no todo fueron críticas al arbitraje y el reclamo de una sanción, Jesse Marsch realizó una autocrítica en donde se lo vio satisfecho con el nivel de su seleccionado pese a la derrota: “Tuvimos una gran actuación, creamos ocasiones, pero también tuvimos errores tontos en defensa”

Cuando le preguntaron al entrenador canadiense por Messi no dudó en elogiarlo: “Tuvimos un buen plan contra él y ejecutamos muchas cosas bien, pero es tan bueno que sigue haciendo jugadas brillantes. Los dos pases que dio en los goles fueron de clase mundial”, señaló el DT, reconociendo su plan para detenerlo y su dificultad en la ejecución debido a la calidad intacta del rosarino.