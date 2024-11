Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, estuvo en una entrevista con Alejandro Fantino. Entre diferentes temas, contó detalles de cuando pensó dar un paso al costado en la Albiceleste y, también, respondió si estaría dispuesto a dirigir en el fútbol argentino.

“El día que quiera dirigir y no esté más en la Selección, estoy abierto para cualquier club”, respondió sin llegar a ponerse colorado. Incluso, destacó la posición de su familia: “Mis hijos son de River”, reveló. Tras asegurar que no tendría inconveniente alguno en ser el DT del Millonario, si es que el día de mañana está al frente del seleccionado, dejó en claro que su inclinación por Boca no importa: “El fanatismo se pierde, y cuando estás acá te vas dando la magnitud de las cosas. Y cuando estás en una posición como la mía es irrelevante”, expresó

En su momento, Scaloni había revelado que de chico simpatizaba por Boca y luego por Newell’s, debido a que sus inicios como futbolista los tuvo en el equipo rosarino. A su vez, además de destacar que Blas Armando Giunta (ícono azul y oro) era uno de sus ídolos, el entrenador campeón del mundo mencionó que tuvo la oportunidad de jugar en el Xeneize.

Por otra parte, en la próxima fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la Selección actuará como local ante Perú justamente en La Bombonera, cancha de Boca y donde perdió el año pasado contra la Uruguay de Marcelo Bielsa por el mismo certamen.