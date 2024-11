El Olympique de Lyon, aquel mítico equipo de Francia con el París Saint Germain a sus sombras, los golazos de tiro libres de Juninho Pernambucano y cuyo último título fue Copa de Francia 2011/2012 con Lisandro López de goleador; hoy está a un paso de Ligue 2.

Un comunicado de la Dirección Nacional de Control y Gestión (DNCG) sucumbió el mundo del deporte Galo: el Olympique de Lyon -Nicolás Tagliafico el único argentino en el plantel- descenderá a segunda división al final de la temporada. Aunque, la medida es “cautelar”, y tienen hasta el final de la temporada para revertir la situación.

“Restricción de la masa salarial y prohibición de contratación. Descenso cautelar al final de la temporada en curso”, fue el escueto comunicado de la DNGC. El organismo perteneciente a la Ligue de Football Professional (LFP) y que regula a las principales categorías de ese país, indicó también la prohibición de fichajes en las ventanas de transferencias.

🚨⚠️ Official: Olympique Lyonnais have been handed a provisional Ligue 2 relegation.

