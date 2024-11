La semifinal de Copa Argentina entre Boca y Vélez va tomando temperatura. Primero con la disputa de cuando se juega: que si en Fecha FIFA, que si entre semana. Finalmente la fecha tentativa que más toma fuerza es el 27 de noviembre, algo que al pueblo velezano no le cae bien sobre todo teniendo en cuenta que el Fortín pelea el título en la Liga Profesional junto a Huracán, Racing y River. Tanta ida y vuelta terminó provocando que una figura del cuadro de Liniers diera su opinión: José Luis Chilavert.

El icónico ex arquero se refirió no solo al partido en sí, sino que también al presente del Fortín y le pegó a Boca: “Vélez con Boca es una final. Hoy Vélez es superior a Boca. Boca todavía no mantuvo el equilibrio”. comenzó declarando en una entrevista con el programa radial Súper Mitre Deportivo por Radio Mitre AM790.

De todos modos, el guaraní dejó entrever que hay que estar alerta cuando se juega con Boca, y más aún teniendo en cuenta lo que se juega el xeneize que es ni más ni menos que el ingreso a la Copa Libertadores 2025: “Todo el mundo dice que Boca tiene que ganar la Copa Argentina para entrar a la Libertadores. El VAR es una gran herramienta, pero muchas veces se usa mal”, mencionó Chilavert, dando a entender que Vélez debe mantener la guardia alta en todo momento durante el enfrentamiento.

Para finalizar, Chilavert se refirió al presente de los arqueros de Boca: “Romero es un excelente arquero, un gran atajador. Brey se maneja muy bien con los pies y Gago le dio la oportunidad contra Gimnasia y respondió de buena manera. El arquero debe saber en qué momento retiraste”.