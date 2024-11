La actual temporada de la Fórmula 1 está llegando a su fin pero no por eso cesan las novedades. Es que la máxima categoría del automovilismo mundial anunció un drástico cambio para los próximos años que puede beneficiar a Franco Colapinto.

Se celebra por Franco. La F1 sumará un equipo más a partir del 2026 por lo que la parrilla se extenderá a 22 monoplazas. El nuevo equipo es GM/Cadillac, que irrumpirá primero como proveedor de motores. Fernando Tornello, periodista especializado de la cadena ESPN, dio más detalles en su cuenta de X: “General Motors/Cadillac alcanzaron un acuerdo y el grupo será el 11° equipo a partir de 2026. Michael Andretti dio un paso al costado aunque su padre, Mario Andretti, podría tener el rol de consultor de la nueva escudería”.

El piloto pilarense no tiene lugar en Williams Racing para la campaña del 2025, ya que la escudería contrató a Carlos Saiz, y si bien ha habido rumores de un posible desembarco a Red Bull y Alpine, hasta el momento no hay nuevas novedades.

Respecto a la definición de la actual temporada, Max Verstappen se consagró tetracampeón del mundo con el quinto lugar en el Gran Premio de Las Vegas; sin embargo, las carreras de Qatar y Abu Dhabi aún deben decidir el campeonato de constructores.

“La Fórmula 1 anunció hoy que ha llegado a un acuerdo de principio con General Motors (GM) para apoyar la traer a GM/Cadillac como el undécimo equipo a la parrilla de Fórmula 1 en 2026.

La Fórmula 1 ha mantenido un diálogo con General Motors y sus socios en TWG Global, con respecto a la viabilidad de una entrada después de la evaluación comercial y la decisión tomada por la Fórmula 1 en enero de 2024.

En el transcurso de este año, han alcanzado hitos operativos y han dejado claro su compromiso de marcar el undécimo equipo GM/Cadillac, y que GM entrará como proveedor de motores en un momento posterior. Por lo tanto, la Fórmula 1 se complace en seguir adelante con este proceso de solicitud y proporcionará más actualizaciones a su debido tiempo”.

