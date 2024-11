Son las vueltas de la vida y las extrañas carreras de los futbolistas. Pero no deja de sorprender el bombazo de Santiago Sosa, flamante campeón de la Copa Sudamericana con Racing Club. “Tenía muchas ganas de volver a River”, confesó el volante central.

En diálogo con Radio La Red, una de las figuras del equipo de Gustavo Costas a lo largo del torneo internacional confesó que su intención era volver al club que lo formó: “En diciembre tenía muchas ganas de volver a River, me moría por volver. Me dijeron que no estaban interesados y alguno que otro no me atendió el teléfono. Obviamente me dolió porque soy hincha, pero también entendí el momento y que venía de muchos meses sin jugar”.

Santi Sosa era jugador del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) cuando le surgió la oportunidad de recalar en la Academia y volver a la Argentina. Mal no escogió.

Las declaraciones resonaron fuerte en el Millonario por el estrato a un joven surgido de las divisiones inferiores: “Me dolió que no me hayan atendido el teléfono, pero son cosas que quedan en el pasado. Por algo lo de River no pasó. Capaz que volvía a River y no jugaba ni un minuto, son futurologías que uno nunca va a saber”. En su puesto están los cuestionados Matías Kranevitter, Rodrigo Villagra y Nicolás Fonseca.

En esos tiempos Martín Demichelis era el técnico de River. Si bien no se sabe qué evaluación podría haber hecho el actual entrenador Marcelo Gallardo, lo cierto es que en sus inicios al Muñeco no le tembló la mano para mostrarle la salida a Norteamérica y hacerse con 6 millones de dólares.

“Yo estoy feliz acá en Racing y por algo lo de River no se dio”, cerró. Santi Sosa actualmente está a préstamo en Racing y el club no dudará en comprar su pase por unos 4 millones de dólares.