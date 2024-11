No es un buen fin de año para Independiente, que viene de ver el pasado fin de semana la consagración de su vecino. Este martes volvió a perder ante Newell’s en Rosario por la fecha 24 de la Liga Profesional.

El Rojo suma dos derrotas consecutivas como visitante entre el 0-1 en el Ducó ante HuracánHuracán y el 1-2 con La Lepra. Se reclamaron ambas jugadas en las que el equipo de Julio Vaccari sacó del medio y el final del encuentro terminó en escándalo.

La primera por el tempranero penal de Damián Pérez, que el árbitro Merlos no cobró y revisó en el VAR. Y la segunda por la incógnita de si la pelota pasó toda la línea o no -las diferentes cámaras en el Coloso no ayudan, al contrario-.

“No sé lo que pasó en el final del partido”, dijo el DT sobre los incidentes. Y se metió en el análisis de los 90’ minutos: “Me preocupa que hayamos arrancado el partido como lo arrancamos. Para mí el primer tiempo del equipo fue muy bueno”.

“Todo lo que no sea sumar me preocupa”, aseveró Vaccari. Los últimos tres encuentros que tendrá Independiente serán ante Central Córdoba, Atlético Tucumán y el clásico con Boca Juniors.

Los goles del match los marcaron Éver Banega, Juan Manuel García y Alexis Canelo.