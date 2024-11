Juan Martín Del Potro compartió un video en sus redes sociales en el que anunció su partido despedida, que será nada menos que ante Novak Djokovic, este domingo 1 de diciembre. En ese marco, el ex tenista reveló el sufrimiento que atraviesa día a día desde que comenzó con las lesiones y que lo afectaron en varias partes de su cuerpo.

“Cuando juego mi último partido con Delbonis, la gente no sabía que al día siguiente me fui a Suiza y me volví a operar la rodilla. Esa fue mi quinta cirugía. A partir de esa no vuelvo a hacer pública ninguna cirugía. No podía más con el dolor de pierna. Estuve en Suiza dos meses encerrado en un pueblo cerca de Basilea y las cosas no funcionaban. Me fui a Estados Unidos”, comenzó Delpo en un video que dura 11 minutos y 34 segundos.

Las operaciones en las rodillas. Las inyecciones en pierna, espalda y cadera. Las paradas en los viajes para estirar. Las infiltraciones. Los bloqueos de tendones. La intención de inspirar a otros. Escuchen completo a Juan Martín del Potro.pic.twitter.com/NCOXxRMOj6 — VarskySports (@VarskySports) November 26, 2024

“Debo tener más de 100 inyecciones en la pierna y en la cadera y en la espalda. Me infiltraron, me sacaron, me analizaron, me quemaron nervios, me bloquearon tendones. O sea, un sufrimiento a diario, que de hecho lo tengo a diario. Y así vengo desde ese último día con Federico. Al día de hoy que no dejan de contar los dos años previos”, agregó Delpo sobre los intentos desconocidos por intentar recuperar su condición física.

“Después de esa primera cirugía, hasta el día de hoy nunca más pude subir una escalera sin dolor. Me duele muchas veces para dormir. Cuando me giro de lado me despierto porque me pegan unos pinchazos que son muy feos y la verdad que si bien viene siendo como una pesadilla sin final, a diario sigo insistiendo en buscar solución y buscando médicos y alternativas y todavía no la encuentro”, relató el ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016.