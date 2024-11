Inter Miami confirmó a Javier Mascherano como su nuevo entrenador tras la salida de Gerardo Martino del cargo. El Jefecito tendrá bajo su mando a varios viejos conocidos como su amigo Lionel Messi o sus ex compañeros Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. El emblema de la selección argentina será presentado en una conferencia de prensa el próximo martes 3 de diciembre a las 14 (hora Argentina) en el Chase Stadium.

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️

Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤.

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 26, 2024