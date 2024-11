En medio de los festejos por la Copa Sudamericana obtenida el sábado como así también la posibilidad de quedarse con la Liga Profesional, Racing Club está en vísperas de las elecciones presidenciales dentro de un mes donde se enfrentarán pesos pesados en la historia moderna de la institución. Por un lado, el oficialismo con Christian Devia a la cabeza y Víctor Blanco como vicepresidente primero mientras que en la otra vereda está Diego Milito. Como tercera posición se encuentra el ex dirigente Miguel Jiménez.

Después de cortocircuitos donde Milito terminó dejando su cargo como mánager años atrás y esta posibilidad de que Blanco continúe en el poder pero no como cabeza de la lista, hubo un cese de fuego en estas últimas semanas en la previa a la final frente a Cruzeiro pero terminado el partido volvieron los dardos. Esto sucede porque el actual presidente de la Academia habló en Radio Splendid y le tiró un palo al ex jugador.

Blanco no tuvo piedad y comenzó declarando: “No me llamó para felicitarme. Me parece que era lo que correspondía, ¿o no?. Pero bueno, cada uno se maneja. Yo le hubiera mandado un mensaje felicitándolo. Cada uno es libre es libre de manejarse pero quizá, debe ser un poco más humilde. La gente de bien toda te llama, o te deja un mensaje. Del arco político, casi todos. Como corresponde, por la grandeza de Racing, no puedo decir nada”.

Luego además el presidente albiceleste de los últimos 11 años habló sobre como espera las elecciones y sus pálpitos para el sufragio: “Las elecciones las veo bien y a partir de ahí el que gane se va a encontrar con un club totalmente distinto al que tomamos nosotros. Si tenemos la suerte de que el socio nos apoye, vamos a redoblar la apuesta, tenemos toda la expectativa contra la Recopa”.

Por último además se refirió a su decisión de no ser el número en la lista y darle el lugar al actual Secretario General del Club: “Yo pensé que ya era el momento de dar un paso al costado. Dejar a los que me acompañaron hasta acá, porque tiene la capacidad de llevar al club adelante“.