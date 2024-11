En Boca Juniors sueñan desde hace tiempo con el regreso de Leandro Paredes que en junio del 2025 termina su contrato en la Roma pero ahora otra noticia sacudió al mundo azul y oro porque la esposa de Paulo Dybala tiró una bomba respecto al futuro de su pareja. Aunque en su momento como jugador de Instituto lo confesó y también hay material fotográfico con la camiseta, la Joya siempre se mostró calmo respecto a su fanatismo por el conjunto de la Ribera.

Este revuelo se armó porque Sabatini estuvo en el canal de streaming Olga donde fue consultada sobre la posibilidad de que Dybala venga al fútbol argentino, ya sea a River o Boca. En primer lugar la propia protagonista abrió el panorama a esta chance porque afirmó que estaría dispuesta a volver al país después de muchos años en Italia mientras que después se metió de lleno en la disputa entre Millonarios y Bosteros.

Dybala a Boca? “Si su amigo [Paredes] quiere que vaya a Boca va a volver con su amigo”. pic.twitter.com/c8H9nbezuQ — OLGA (@olgaenvivo) November 26, 2024

Respecto a esto, la sobrina de Gabi Sabatini, comentó: “No quiero quilombos familiares (risas), mi papá es fánatico de River. Lea Paredes quiere instalar la idea de que vuelvan los dos, yo quiero volver a Argentina pero no quiero problemas familiares. No va a venir a River. Si su amigo (Paredes) quiere que vaya a Boca, va a ir con su amigo“. De esta manera, todo el mundo Boca se ilusiona con estas palabras pensando en el futuro cercano.

Tanto Dybala como Paredes tienen contrato hasta junio del 2025 y esto abre la puerta a que se pueda concretar el regreso de dos campeones del mundo al fútbol argentino. Además un detalle no menor, es que el Xeneize a mitad del año que viene va a jugar el Mundial de Clubes en Estados Unidos por lo que también busca refuerzos de esta caracterítisca y experiencia para al menos intentar pelear dicho torneo contra los pesos pesados de Europa.