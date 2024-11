La palabra del protagonista que faltaba. La palabra más buscada tras la consagración de Racing en la Copa Sudamericana a semanas de elecciones en el club de Avellaneda. Diego Milito rompió el silencio.

El Príncipe, candidato a presidente por la oposición, finalmente volvió a hablar de la Academia y lo que pretende para su mandato si resulta electo: “Tengo el sueño de poder llevar el club a otro nivel, conozco el club y tengo el compromiso con la gente. Siento que Racing está para dar un salto más”.

Sobre el ansiado título obtenido el sábado pasado dijo: “Estamos en un momento muy feliz, por el sábado, pero creo que puede dar mucho más y estoy en compromiso con la gente para generar un club modelo, es el sueño de todo hincha de Racing”.

Las críticas a la actual dirigencia de Víctor Blanco Víctor Blanco poniendo de ejemplo el día a día del plantel campeón: “Dar el salto de calidad es básicamente que no se te caiga la mampostería de la cancha, el equipo campeón de la Sudamericana no tiene un predio para entrenar, va al Predio Tita y vuelve para bañarse al Estadio y el campo de juego no está en condiciones”.

El campeón de la Champions con el Inter de Milán tuvo dos etapas en la presidencia del empresario hotelero, la primera como jugador en su vuelta a la Argentina y la segunda como manager.

La filosofía de Racing que pretende el ex goleador: “La obtención de títulos no tiene que ser esporádica. Racing se encontró con el resultado por un gran trabajo de Gustavo y de los jugadores, pero no puede ser esporádico. Hay que trabajar mucho y capitalizar estos triunfos. No podemos esperar siempre que la pelota pegue en palo y entre porque un día va a pegar en el palo y va a salir.Tenemos que invertir, tenemos que ver hacia dónde queremos ir”.

Tema entrenador: Gustavo Costas

Diego Milito tocó un tema muy sensible para todo Racing, que es la continuidad del actual técnico: “Tengo una relación muy buena con Costas. Gustavo junto con el Bocha, me hizo hacer realidad el sueño de cualquier pibe. Tengo una relación espectacular y me alegra que tenga esta posibilidad, la gente lo adora. Tengo que hablar con el director deportivo sobre la continuidad de Costas, ya se van a enterar. No voy a decir nada, habrá un director deportivo y con el primer entrenador que nos vamos a sentar a hablar es con Gustavo”.

Se sabe que Gustavo Costas nunca fue la primera opción como DT de ganar la lista de Milito, pero el status que alcanzó con la obtención de la Copa Sudamericana lo pone como un tema central de la campaña.