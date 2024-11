Lionel Messi sigue en vigencia en el mundo del fútbol: el astro argentino es uno de los nominados para el premio The Best de la FIFA e irá por su cuarto galardón y el tercero en forma consecutiva (2019, 2022 y 2023).

Las armas del rosarino, que no estuvo ternado en el Balón de Oro, para pelear contra las estrellas de la élite europea: la Copa América de Estados Unidos 2024 con la Selección Argentina y la MLS Supporter’s Shield con el Inter de Miami.

#TheBest FIFA Men’s Player 2024 nominees. Let the voting begin… 🗳️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2024

Reglas del The Best. El ente que rige el fútbol mundial reconoce lo hecho desde diciembre hasta agosto. Aún no tiene fecha la gala aunque se espera que sea en el mes de enero del 2025. A diferencia del premio que otorga la revista France Football, en la votación de estos reconocimientos pueden votar los hinchas al igual que especialistas y futbolistas.

Dani Carvajal (España), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia), París Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (España), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (España), Manchester City

Toni Kroos (Alemania), Real Madrid (retirado)

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

Lionel Scaloni, mejor entrenador

El técnico de la Selección Argentina la tendrá brava ante Xavi Alonso, Carlo Ancelotti, Luis De la Fuente y Pep Guardiola.

El análisis de la FIFA: Argentina, defensora del título de la Copa Mundial de la FIFA, sigue creciendo en el panorama internacional a las órdenes de Scaloni, habiendo retenido la Copa América de la CONMEBOL en 2024 tras una tensa victoria por 1-0 contra Colombia, certificada por el gol de Lautaro Martínez en el minuto 112.

La Albiceleste se mostró intratable durante todo el torneo disputado en Estados Unidos, y sólo recibió un gol en seis partidos, contra Ecuador en cuartos de final. Argentina se halla asimismo bien situada para defender su título mundial, dado que actualmente lidera la clasificación de la CONMEBOL.

Masterminds. 👔🧠 Who will be #TheBest FIFA Men’s Coach 2024? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2024

Dibu, mejor arquero

Emiliano Martínez competirá ante Donnarumma, Ederson, Lunin, Maignan, Raya y Simón. La ventaja que tiene el Dibu es que viene de hacerse con el premio Yashin al mejor arquero del mundo por segundo año consecutivo.

El análisis de la FIFA: El ganador del Premio The Best al Guardameta de la FIFA 2022, Emiliano Martínez, siguió sumando éxitos a su carrera y resultó decisivo en la conquista de su segunda Copa América de la CONMEBOL consecutiva con la selección de Argentina. Martínez recibió el Guante de Oro de la Copa América 2024 de la CONMEBOL y fue incluido en el once ideal del torneo.

Su mejor momento con la Albiceleste llegó en cuartos de final, contra Ecuador, donde detuvo dos penales en la tanda que permitió a Argentina ganar por 4-2 tras el empate a 1-1 en el tiempo reglamentario. El arquero del Aston Villa cerró la competición con una destacada marca de cinco partidos sin recibir goles, incluida la victoria por 1-0 en la final, contra Colombia, que se decidió en la prórroga.

Who will be crowned #TheBest? 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2024

Más ternados

Hay más nominados argentinos además de los mencionados que pelearán por meterse en el mejor 11. Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Germán Cano (Fluminense) están entre los delanteros.

En el mediocampo aparecen Luciano Acosta (Cincinnati FC) y el flamante finalista de la Copa Libertadores, Thiago Almada (Botafogo).

Entre los defensores aparece Nicolás Otamendi (SL Benfica).