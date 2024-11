Mauro Icardi está siendo el centro de atención por diferentes cuestiones. En primer lugar el rosarino está siendo tapa de los principales medios por su situación matrimonial con Wanda Nara mientras que en medio de esto, el actual delantero del Galatasaray sufrió la rotura de ligamentos cruzados por lo que su fin de año no está siendo el esperado.

En medio de todo esto, el propio entrenador del conjunto turco habló sobre el presente de Icardi como así también analizó su relación con su pareja y representante, donde fue contundente apuntando directamente todos los cañones contra Nara.

Okan Buruk no tuvo pelos en la lengua y comentó en una entrevista con TRT Sport: “Si no fuera por los problemas que tuvo Icardi con su esposa, las cosas serían diferentes ahora mismo. Quizás sería el delantero de la Selección Argentina. Es posible que haya perdido muchas cosas en su vida por esto”

En las horas previas al partido por Europa League donde el equipo turco terminó empatando 1-1 frente al AZ Alkmaar, Buruk siguió con las declaraciones pero en esta ocasión marcó un punto positivo para Icardi respecto a su familia: “Es una persona familiera. Ama a su familia, ama a sus hijos. Tiene muy buen corazón y ama mucho a los suyos. Siempre quiso proteger a su familia y siempre le ayudamos. Lo más importante en la vida es la familia. El fútbol no puede desbancarla, ni un partido. Si el jugador no está contento, no podrá actuar en el campo. Siempre traté de apoyarlo. En los últimos días estuve intercambiando mensajes”.

Por último, el entrenador de los Leones remarcó que esperan que la recuperación del delantero argentino sea lo mejor y más rápido posible para tenerlo en cuenta aunque todo parece indicar que recién estará para mitad del 2025.