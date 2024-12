Manchester City perdió en su visita al Liverpool por la fecha 13 de la Premier League y el equipo de Arne Slot es el único puntero del campeonato inglés. Otro contundente triunfo -venía de ganarle al Real Madrid por Champions- y ya son nueve puntos de ventaja sobre los escoltas Arsenal y Chelsea.

Sin embargo, todas las miradas se las llevó Pep Guardiola por su pelea con los hinchas Reds en Anfield. El técnico del conjunto Ciudadano hizo un gesto hacia la tribuna más cercana a los bancos de suplentes que causó un revuelo inesperado.

El ida y vuelta. “Te van a despedir por la mañana”, corearon los fanáticos del Liverpool y el español contestó levantando seis dedos en referencia a sus títulos de Premier.

PICANTE: los hinchas del Liverpool le cantaron a Guardiola y Pep respondió haciendo el 6, por los títulos de #PREMIERxESPN que conquistó con el City. 📺 Mirá la #Premier por #DisneyPlus pic.twitter.com/7jPv1An4kQ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2024

La polémica siguió en conferencia de prensa eclipsando los siete partidos que lleva el City sin ganar. “Mira, estoy muy orgulloso de mis seis títulos de Premier League. No esperaba que Anfield dijera mañana por la mañana que me iban a despedir. Quizás lo merezca… De Anfield no me lo esperaba, pero está bien, es lo que hay. Cuando ganás, te reís”, fue el comentario de Guardiola sobre su gesto.

Respecto al partido, Cody Gakpo y Mohamed Salah, uno en cada tiempo, hicieron los goles del líder. El Liverpool del debutante Slot le ha ganado al Manchester United, Real Madrid y Manchester City sin recibir goles en contra y marcando siete a favor.