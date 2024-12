Uno de los mejores deportistas de la historia argentina, Juan Martín Del Potro, tuvo su partido despedida y formalmente le pudo dar un cierre a su trayectoria. El Parque Roca se llenó para agradecerle por última vez a La Torre de Tandil en una exhibición en la que lo acompañó Novak Djokovic como rival estelar, Gisela Dulko y Gabriela Sabatini.

La resiliencia de Delpo. El tandilense contó previo al evento todo lo que sufrió a lo largo de su carrera profesional por las lesiones: “Debo tener más de 100 inyecciones en la pierna y en la cadera y en la espalda. Me infiltraron, me sacaron, me analizaron, me quemaron nervios, me bloquearon tendones. O sea, un sufrimiento a diario, que de hecho lo tengo a diario. Y así vengo desde ese último día con Federico “.

Su último partido como profesional fue ante Federico Delbonis por la primera ronda del Argentina Open 2022 en el Lawn Tennis Club.

Justamente las cirugías y las operaciones frenaron la carrera de Del Potro, aunque así como quedó escrita es brillante: 22 títulos ATP. Quedará para siempre la pregunta, ¿hasta dónde en la historia habría llegado sin lesiones?

Pero quedándonos con lo ganado, Del Potro le trajo a la Argentina su primera y tan buscada Copa Davis en el 2016. También nos emocionó a todos con las medallas de bronce y plata en los Juegos Olímpicos 2012 y 2016.

Conquistó Nueva York quedándose con el US Open y cortando con una hegemonía europea que abruma hasta hoy: tras el título del argentino en la edición 2009, los 52 Grand Slam posteriores los han ganado tenistas del Viejo Continente.

Lo mejor de la despedida de Del Potro con Djokovic

¡Misión cumplida! 🇦🇷 Se despide una leyenda llamada Juan Martín Del Potro 🤲 ¡Gracias por todo! 🥹 📲 Viví la despedida de Delpo en vivo en Youtube Telefe y https://t.co/2ECurz6Kmn 🎾 #ElUltimoDesafio pic.twitter.com/OVSjdw6RMn — telefe (@telefe) December 1, 2024

😅 Mucha diversión en una exhibición que será histórica para Juan Martín Del Potro 🚀 📲 Viví la despedida de Delpo en vivo en Youtube Telefe y https://t.co/2ECurz6Kmn 🎾 #ElUltimoDesafio pic.twitter.com/RHgdd6b1xQ — telefe (@telefe) December 1, 2024