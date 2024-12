La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes un recurso presentado por Cristina Kirchner que buscaba anular parte de la causa “Cuadernos”, donde la ex vicepresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita que recolectaba coimas de empresarios vinculados a la obra pública entre 2003 y 2015. La medida despeja el camino para que el caso sea llevado a juicio oral. Según las anotaciones del remisero Oscar Centeno, chofer de un funcionario cercano al ex ministro Julio De Vido, existió un sistema de sobornos documentado y corroborado por confesiones de imputados como Carlos Wagner y Ernesto Clarens.

El recurso de Cristina Kirchner cuestionaba la elevación a juicio del caso, solicitando la nulidad de varias resoluciones y la unificación de esta causa con otras investigaciones relacionadas, como “La Camarita”. Sin embargo, los jueces Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques (este último en disidencia parcial) concluyeron que el planteo no cumplió con los requisitos formales necesarios. “El recurso no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos”, afirmó Hornos en el fallo mayoritario, destacando que no se verificó la existencia de una cuestión federal debidamente fundamentada.

El tribunal también rechazó un pedido del empresario Mario Rovella, quien intentó invalidar su declaración en la causa argumentando que había sido coaccionado para reconocer entregas de dinero documentadas en listados confeccionados por otros acusados. Rovella, que nunca actuó como imputado colaborador, sostuvo que su declaración había sido obtenida bajo presión. La defensa intentó revertir la negativa de un tribunal inferior, pero la Sala III de Casación confirmó nuevamente el rechazo.

Fuente: Nexofin