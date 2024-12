Manuel Neuer fue tendencia durante la tarde de este martes por su expulsión en los octavos de final de la DFB-Pokal. El arquero y capitán del Bayern Múnich se llevó puesto a Jeremie Frimpong como “último hombre” a los 16′ minutos del primer tiempo en el Allianz Arena.

Luego de 21 temporadas y 923 partidos como arquero profesional, el alemán Manuel Neuer recibió su primera tarjeta roja.

Las redes sociales recordaron rápidamente la jugada del arquero en la final del Mundial de Brasil 2014 entre la Selección Argentina y Alemania, a la postre campeona. El debate será eterno -por el si o por el no- si la jugada de Neuer y Gonzalo Higuaín debía ser penal y expulsión.

¡Neuer se llevó puesto a Frimpong y se fue EXPULSADO ante Leverkusen! 📺 Mirá la Copa de Alemania por #DisneyPlus pic.twitter.com/gDFmy3Lq7w — SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2024

El arquero suplente Daniel Peretz entró por Leroy Sané, quien pagó los platos rotos en el equipo de Vincent Kompany. Bayer Leverkusen con el hombre de campo de más acabó ganando el partido 1-0 con gol de Nathan Tella y clasificándose a los cuartos de final.

El argentino Exequiel Palacios y el ecuatoriano Piero Hincapié fueron titulares en el conjunto de Xabi Alonso.

El ex árbitro Miguel Scime contó detalles en Infobae de una conversación que tuvo en el 2015 con el juez de la final, el italiano Nicola Rizzoli: “Un año después, tuve la oportunidad de conversar con Nicola Rizzoli. Allí me reiteró que no había cobrado penal porque consideró que el arquero llegó primero al balón. Sí me confió que, luego de haber observado el video, advirtió que Higuaín no cometió falta. Le indiqué que se trataba de un error conceptual, pero continuó con su prédica”.