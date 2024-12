El futuro de Juan Fernando Quintero es una incógnita total porque a pesar de que tiene contrato contra Racing hasta diciembre del 2025, siempre está latente la posibilidad de su regreso a River Plate y más que nada después de lo que fue la vuelta de Marcelo Gallardo a la institución de Núñez para tener su segundo ciclo como entrenador.

En ese sentido, Juanfer estuvo dialogando en un podcast llamado Enfocados y fue contundente respecto a lo que significa el Millonario en su vida: “Entendí que mi lugar en el mundo fue River: me dio el reconocimiento que no había podido tener después de deambular en algunos clubes de Europa. River me dio ese status como jugador y persona: lo que soy hoy en día se lo debo al club. No es un secreto que es mi casa“.

Además el colombiano amplió las declaraciones sobre la posibilidad de un tercer ciclo con la camiseta rojiblanca: “Dije en su momento que me quería retirar ahí, pero no sabemos cómo son las vueltas del fútbol y la vida. Me quedo con los mejores recuerdos, siempre le estoy agradecido”.

🚨💣 #River irá a buscar la vuelta de Juanfer Quintero. ✳️ Tendrá que negociar con Racing, donde le queda un año más de contrato. ℹ️ de @GermanBalcarce en @DSportsRadio pic.twitter.com/XBkyI7jxQZ — 𝙈𝘼𝙓𝙄 (@maxpugliese92) December 3, 2024

Por último, Quintero tuvo palabras de elogio para Gallardo por lo que no se guardó nada en la entrevista respecto a abrir la posibilidad de volver a River: “Es un tipo con el que puedo ser yo, hablar con él como si fuera alguien normal. Siempre tratamos de ser naturales, él sabe que es mi papá, lo quiero, lo amo, me he peleado como nadie, sigo discutiendo normalmente porque tenemos ese diálogo, pero es mi padre. Lo respeto y lo amo con mi vida, siempre le voy a desear lo mejor”.

Por lo pronto, más allá de este deseo de un tercer ciclo en el Monumental y la postura de Racing de negociar por una buena suma de dinero, el mediocampista se encuentra regresando de Medellín porque fueron autorizados por el cuerpo técnico para viajar a raíz de asuntos personales. No estuvo para el partido frente a Rosario Central y es probable que no esté para mañana contra Estudiantes de La Plata.