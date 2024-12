Después de nueve carreras y los primeros cinco puntos para un argentino en la Fórmula 1 en 42 años, la estadía de Franco Colapinto en Williams llegó a su fin. Sin asiento confirmado para 2025, el argentino tuvo su última participación en Abu Dhabi y, lamentablemente, cerró la temporada con un abandono en el giro 28, fruto de una falla en la unidad de potencia.

Tras la carrera, el pilarense se lamentó por el trago amargo del cierre, se mostró esperanzado con un regreso a futuro y hasta se permitió bromear al referirse al toque con Oscar Piastri que le produjo una pinchadura en la tercera vuelta.

🎙️🇦🇷 Franco sobre su incidente “Quería terminar la carrera y vino Piastri y me chocó!! no sé que le pasa a este pibe”🤣 pic.twitter.com/mXF4GQxgHx — 43 ★ (@ColapintoFiles) December 8, 2024

“No fue un final de temporada como el que quería. Habíamos tenido un muy buen viernes. Hoy largué, quería hacer las vueltas, tener la carrera, pero vino Piastri y me chocó… No sé qué le pasa a este pibe… Me chocó a mí en la seis y después chocó a más gente, creo. Estuvo cinco vueltas para pasar a Yuki Tsunoda, que venía dos segundos más lento y no podía. Es una lástima, porque ahí ya se nos complicó la carrera. Teníamos buen ritmo después de cambiar las gomas, a pesar de todo el daño al difusor, que se rompió bastante”, sostuvo el piloto de 21 años.

“Quería terminar la carrera con una sonrisa, pero lamentablemente no fue así. Es parte de la Fórmula 1“, cerró Colapinto, mientras los fuegos artificiales celebraban la victoria de Lando Norris, que significó para McLaren poder sellar la conquista del Campeonato de Constructores 2024.

🎉 Franco sobre los fuegos artificiales “Si hay un perro acá boludo, lo mata” JAJAJAJJA pic.twitter.com/fQKa9uTQ1V — 43 ★ (@ColapintoFiles) December 8, 2024

Además, habló sobre lo aprendido en los nueve Grandes Premios que disputó, y se mostró esperanzado de volver al paddock en la próxima temporada, incluso con otra escudería: “Me encantaría correr en otro lado, seguir corriendo. Es lo que yo quiero”.

🎙️🇦🇷 Franco sobre alternativas a la F1 “Me encantaría correr en otro lado, obviamente la oportunidad que haya. Pero si, me encantaría seguir corriendo, es lo que yo quiero.” #ColapintoToF1ln2025 pic.twitter.com/lRiOiLR6mz — 43 ★ (@ColapintoFiles) December 8, 2024

“Me hizo crecer un montón. Fue la mejor experiencia que tuve en mi vida, lo que quería desde muy chico. Lo disfruté mucho, las últimas carreras no tanto, pero bueno, es una cosa normal. Estoy feliz con la experiencia, la oportunidad de haber corrido en la F1. Hice un buen trabajo, obviamente no estoy contento con cómo terminó la temporada, tuve mala suerte las últimas carreras. Es parte de la F1, parte de las experiencia y hay que volver más fuertes“, cerró.